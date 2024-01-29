З початку року українці взяли за програмою "єОселя" іпотеки на 1 мільярд
За січень 2024 року 575 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя" на 1 млрд грн.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Загалом від початку дії програми кредити вже отримали 6 900 родин на загальну суму 10,4 млрд грн.
Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 169 кредитів на 289 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 88 військовослужбовців та силовиків, 12 педагогів, 11 медиків та 2 науковці;
- кредити під 7% отримали 43 українці без власного житла, 9 ВПО та 4 ветерани.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (131 кредит) та у забудовника (35). Також 3 українці взяли кредити на купівлю квартири, яка будується.
Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області - 53;
- міста Києва - 42;
- Одеської області - 13;
- Львівської області - 11;
- Дніпропетровської області - 8.
Нагадуємо:
За перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя". А з початку дії програми в жовтні 2022 року кредити отримали 6411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн.
Цьогоріч у програмі пільгової іпотеки "єОселя" планується розширити вибір житла і видати 12 тисяч кредитів.
Економічна правда