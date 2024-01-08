"єОселя": українці вже взяли кредитів на купівлю житла на майже 10 мільярдів
За перший тиждень 2024 року майже 100 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою "єОселя". А з початку дії програми в жовтні 2022 року кредити отримали 6411 родин на загальну суму майже 10 млрд грн.
Про це повідомляє Мінекономіки.
"Від початку дії програми єОселя кредити на придбання житла взяли вже 6 411 українських родин на майже 10 млрд грн. При цьому понад 1000 родин отримали кредити на умовах масової іпотеки, яка з серпня минулого року доступна всім українцям, що не мають власного житла або потребують покращення житлових умов. Такі кредити надаються під 7%.
Загалом, на умовах масової іпотеки банки вже видали українцям кредитів на майже 2 млрд грн. За перший тиждень нового року за програмою "єОселя" було видано майже 100 кредитів", - зазначила заступниця міністра Надія Бігун.
Минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 88 кредитів на 134 млн грн, серед яких:
- кредити під 3% отримали 55 військовослужбовців та силовиків, 8 педагогів, 9 медиків та 1 науковець;
- кредити під 7% отримали 15 українців без власного житла.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (66 кредитів) та у забудовника (21). Також 1 українець взяв кредит на купівлю квартири, яка будується.
При цьому найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:
- Київської області - 26;
- міста Києва - 9;
- Одеської та Сумської областей - по 6;
- Хмельницької, Рівненської та Вінницької областей - по 5.
Скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.
Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.
Економічна правда