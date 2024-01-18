Программа "єОселя": сколько кредитов планируют выдать в этом году
В этом году в программе льготной ипотеки "єОселя" планируется расширить выбор жилья и выдать 12 тысяч кредитов.
Об этом сообщила пресс-служба ЧАО "Укрфинжилье".
"Нашей задачей является расширить условия программы и мы уже это сделали. Последние изменения в Постановление КМУ №856 вступят в силу 26 января. Надо увеличивать выбор жилья, причем именно на "первичке", чтобы программа больше работала именно на восстановление экономики государства", - отметил председатель правления компании Евгений Мецгер.
По его словам, в 2024 году по программе "єОселя" планируется выдать около 12 тысяч кредитов, а также существенно увеличить долю клиентов на первичном рынке недвижимости и открыть больше возможностей для банков-партнеров.
Сейчас в рамках "єОселі" банками уже аккредитовано 55 многоквартирных домов от 18 застройщиков.
Напоминаем:
За первую неделю 2024 года почти 100 украинских семей взяли кредиты на приобретение жилья по программе "єОселя". А с начала действия программы в октябре 2022 года кредиты получили 6411 семей на общую сумму почти 10 млрд грн.