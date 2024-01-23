Объем ипотек по программе "єОселя" превысил 10 миллиардов

По программе доступных ипотек "єОселя" на прошлой неделе кредиты получили ше 161 семья, всего с начала действия инициативы - 6 757 семей на общую сумму 10,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что 1200 семей получили кредиты на условиях массовой ипотеки - под 7% - всего на 2 млрд грн.

"Через несколько дней - с 26 января - программа будет еще расширена и кредиты можно будет взять также на приобретение домов, дуплексов и таунхаусов", - отметила заместитель министра экономики Надежда Бегун.

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На прошлой неделе украинцы получили по программе 161 кредит на 272 млн грн, среди которых:

кредиты под 3% получили 83 военнослужащих и силовики, 7 педагогов, 20 медиков и 6 ученых;

кредиты под 7% получили 40 украинцев без собственного жилья, 4 ВПЛ и 1 ветеран.

Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (127) и у застройщика (30). Еще 4 кредита были получены на покупку квартиры, которая строится.

Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

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Киевской области - 38;

м. Киева - 32;

Одесской области - 15;

Винницкой области - 13;

Волынской области - 11.

Напоминаем:

Портфель кредитов по программе доступной ипотеки "єОселя" по итогам 2023 года достиг 8,85 миллиарда гривен, что лишь на 560 млн гривен меньше, чем сумма ипотек в довоенном 2021 году.

Министерство экономики обсудило с Европейской экономической комиссией ООН возможное сотрудничество в обеспечении украинцев доступной ипотекой по программе "єОселя".