Цены на нефть выросли из-за сокращения запасов в США и увеличения спроса

Цены на нефть выросли, поскольку сокращение запасов нефти в США на фоне роста потребления на нефтеперерабатывающих заводах и увеличение импорта Китая в годовом исчислении в прошлом месяце поддержали ожидания более высокого спроса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 31 цент, или на 0,4%, до 83,89 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate за июнь выросли на 39 центов, или на 0,5%, до 79,38 доллара за баррель.

"Рынки нефти были поддержаны большим, чем ожидалось, сокращением запасов нефти в США. Улучшение данных по торговому балансу Китая добавило импульса к росту", - сказала Тина Тенг, независимый рыночный аналитик, добавив, что цены на нефть могут продолжать следовать за экономическими факторами в будущем.

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По данным Управления энергетической информации, запасы нефти в США, крупнейшем потребителе нефти в мире, на прошлой неделе сократились на 1,4 млн баррелей до 459,5 млн баррелей, что превысило ожидания аналитиков, которые прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей. Запасы упали, поскольку переработка на нефтеперерабатывающих заводах выросла на 307 000 баррелей в сутки за этот период.

Это привело к росту запасов бензина более чем на 900 000 баррелей до 228 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов, включая дизельное топливо и мазут, выросли на 600 000 баррелей до 116,4 млн баррелей.

"Рынок отреагировал на увеличение запасов бензина и дистиллятов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы наращивают объемы производства перед предстоящим сезоном вождения", - отмечают аналитики ANZ Research в своей записке в четверг.

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Поставки нефти в апреле в Китай, крупнейшего мирового импортера нефти, составили 44,72 млн тонн, или около 10,88 млн баррелей в сутки, согласно данным китайской таможни, обнародованным в четверг. Это на 5,45% больше по сравнению с относительно низким показателем в 10,4 млн баррелей в сутки, импортированным в апреле 2023 года.

Экономическая правда.