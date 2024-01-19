Объем ипотек "єОселя" в 2023 году почти догнал показатели рекордного 2021 года

Портфель кредитов по программе доступной ипотеки "єОселя" по итогам 2023 года достиг 8,85 миллиарда гривен, что лишь на 560 млн гривен меньше, чем сумма ипотек в довоенном 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Объем кредитного портфеля программы лишь на 0,06 миллиардов меньше, чем сумма выданных украинскими банками ипотек в довоенном 2021-м году, который стал рекордно успешным", - говорится в сообщении.

Всего с начала работы программы "єОселя" объем выданных кредитов уже превысил 10 миллиардов гривен. Благодаря этому почти 6,7 тысяч украинских семей смогли приобрести собственное жилье во всех регионах страны, кроме временно оккупированных или тех, где ведутся активные боевые действия.

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Лидерами по темпам выдачи ипотек являются Киев и Киевская область. Также популярностью среди граждан пользуются Ровенская, Львовская, Винницкая и Волынская области.

Кроме этого, несмотря на близость к фронту, 59 украинцев взяли кредит на покупку своего жилья в Харьковской области и 13 в Запорожье.

В Минэкономики напомнили, что 26 января вступят в силу изменения, предусматривающие существенное расширение условий "єОселі". В частности доступными для приобретения в ипотеку становятся частные дома, дуплексы и таунхаусы.

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Также будет увеличена возможность выбора жилья для ветеранов и участников боевых действий. Они смогут приобрести квартиру под 7% годовых в доме, которому не более 10 лет для Киева и областных центров, или без ограничений по сроку ввода в эксплуатацию для других населенных пунктов.

"Это принципиально важные изменения, которые должны дать новый толчок для спроса на єОселю", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Также в Минэкономики анонсировали интеграцию программы с єВідновленням, когда после вступления в силу изменений в соответствующий закон, граждане смогут использовать жилищный сертификат как часть первого взноса по ипотеке.

Напоминаем:

Министерство экономики обсудило с Европейской экономической комиссией ООН возможное сотрудничество в обеспечении украинцев доступной ипотекой по программе "єОселя".