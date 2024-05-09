Все разделы
Укр / Рус

В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Кубракова

Четверг, 9 мая 2024, 09:36 - Украинская правда
Александр Кубраков
Александр Кубраков
УП

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Источник: карточка документа на сайте парламента, нардеп Ярослав Железняк в Telegram

Детали: По словам Железняка, проект постановления 9 мая должен рассмотреть профильный комитет, затем его вынесут на рассмотрение сессионного зала.

Что предшествовало: Как писала "Украинская правда", народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.

Реклама:

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, который участвовал в заседании фракции СН 8 мая.

По данным УП, в четверг парламент планирует уволить Кубракова. Затем Кабинет министров должен принять решение о разделении министерства. Главой Мининфраструктуры собираются назначить Кубракова, а кандидатура главы Минрегиона еще не определена.

Украинская правда.

Реклама:
правительство Минвосстановления Рада
Реклама:
Материалы по теме
Как повысить эффективность госуправления 8 мая 2024, 08:12
Правительство потратило 76 миллионов на компенсации за приют ВПЛ 4 мая 2024, 13:48
Правительство распределило 5 миллиардов прибыли "Укрзализныци" 3 мая 2024, 19:26
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте