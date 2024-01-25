Все разделы
Укр / Рус

На сервисы Киевской кольцевой электрички осуществлена хакерская атака

Четверг, 25 января 2024, 14:38 - Лия Ильченко
 
ЭП

В результате хакерской атаки на сервисы Киевской кольцевой электрички возникли временные трудности с приобретением билетов через чат-бот и терминалы АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает Kyiv city express.

"Наблюдаем временные проблемы с продажей билетов через чат-бот и терминалы "Укрзализныци" из-за хакерской атаки на серверы", - сказано в сообщении.

На данный момент ведется работа над исправлением ситуации.

Реклама:

Экономическая правда

Укрзализныця хакеры
Реклама:
Материалы по теме
"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники 17 января 2024, 13:52
"Укрзализныця" подвела статистику 2023 года по авариям на переездах 12 января 2024, 17:01
В "Укрзализныце" рассказали, будут ли повышать цены на билеты 10 января 2024, 16:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте