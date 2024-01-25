На сервисы Киевской кольцевой электрички осуществлена хакерская атака
Четверг, 25 января 2024, 14:38 -
В результате хакерской атаки на сервисы Киевской кольцевой электрички возникли временные трудности с приобретением билетов через чат-бот и терминалы АО "Укрзализныця".
Об этом сообщает Kyiv city express.
"Наблюдаем временные проблемы с продажей билетов через чат-бот и терминалы "Укрзализныци" из-за хакерской атаки на серверы", - сказано в сообщении.
На данный момент ведется работа над исправлением ситуации.
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Экономическая правда
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