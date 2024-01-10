В "Укрзализныце" рассказали, будут ли повышать цены на билеты

Цены на железнодорожные билеты на внутренних пассажирских перевозках в Украине повышать не будут.

Об этом рассказал руководитель по пассажирским коммуникациям УЗ Александр Шевченко в интервью "Украинскому радио".

"В декабре мы сделали частичное подорожание международных билетов, необходимое, чтобы цена внутри страны оставалась неизменной. То есть, мы не видим возможности, даже морально-этической, повышать цены на внутренние пассажирские перевозки", - сказал чиновник

Кроме этого, компания в 2024 году планирует увеличить подвижной состав скоростных поездов "Интерсити".

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"Думаю, в этом году сможем дать какие-то новости. Речь идет об инвестициях, которые даже во время войны абсолютно оправданы, потому что мы перевозим всех и все, поэтому внутренняя мобильность нужна как экономике, так и армии", - пояснил Шевченко.

Что касается актуальных внутренних направлений, то важным и очень популярным является это сообщение с Востоком и Югом, например, Краматорск, Славянск, Покровск, Николаевское, Херсонское направления и Запорожье.

"Там постоянный поток пассажиров, мы сейчас во многом приоритезируем эти потоки, будем продолжать давать максимум поездов", - отметил руководитель по пассажирским коммуникациям.

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А также популярным направлением является западная часть страны, в частности, горы.

Это реабилитационно-оздоровительная часть, ведь имеем очень много детских групп, людей на реабилитацию и оздоровление в Сваляве, Мукачево, Славском. А другая часть - это внутренний поток "туристов" внутри страны, хотя туризм сегодня в очень тяжелом состоянии, соответственно это какой-то рваный краткосрочный отдых плюс передислокация людей. Это направления на Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, они остаются наиболее загруженными", - резюмировал Шевченко.

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АО "Укрзализныця" в 2023 году перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего следования и вышла на довоенные показатели.