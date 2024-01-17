"Укрзализныця" на треть увеличила перевозку пассажиров на праздники

УЗ

АО "Укрзализныця" в период массовых зимних перевозок с 21 декабря 2023 года по 10 января 2024 г. перевезло 1,6 млн пассажиров, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В праздничный период по стране курсировало 104 поезда, учитывая 10 дополнительно назначенных поездов, которые совершили 92 рейса.

Поездами, которые перевезли в рождественско-новогодний период наибольшее количество пассажиров, стали поезда №127/128 Запорожье - Львов, №85/86 Львов - Запорожье и №81/82 Киев - Ужгород.

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Также УЗ в этот период перевезла пиковое количество детей по групповым заказам в горы на отдых.

Еще 2889 военнослужащих вовремя добрались домой на долгожданный отдых через сервис спецзаказов билетов для военных - 74,5% поездок от общего количества оформленных через онлайн-портал пришлись именно на период пиковых зимних перевозок.

Напоминаем:

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"Укрзализныця" в 2023 году перевезла 25 миллионов пассажиров в поездах дальнего следования и вышла на довоенные показатели.