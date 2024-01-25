На сервіси Київської кільцевої електрички здійснено хакерську атаку

Переслідування чи справедливе покарання. У чому ДБР підозрює Мазепу в справі 10-річної давності За що затриманого бізнесмена Ігоря Мазепу хочуть позбавити волі на 12 років, в чому його звинувачують та до чого тут котеджні містечка. Деталі справи.