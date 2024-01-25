На сервіси Київської кільцевої електрички здійснено хакерську атаку
Четвер, 25 січня 2024, 14:38 -
Унаслідок хакерської атаки на сервіси Київської кільцевої електрички виникли тимчасові труднощі з придбанням квитків через чат-бот і термінали АТ "Укрзалізниця".
Про це повідомляє Kyiv city express.
"Спостерігаємо тимчасові проблеми з продажем квитків через чат-бот і термінали "Укрзалізниці" через хакерську атаку на сервери", - ідеться в повідомленні.
Наразі триває робота над виправленням ситуації.
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Економічна правда
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