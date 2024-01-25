Всі розділи
Укр / Рус

На сервіси Київської кільцевої електрички здійснено хакерську атаку

Четвер, 25 січня 2024, 14:38 - Лія Ільченко
 
ЕП

Унаслідок хакерської атаки на сервіси Київської кільцевої електрички виникли тимчасові труднощі з придбанням квитків через чат-бот і термінали АТ "Укрзалізниця".

Про це повідомляє Kyiv city express.

"Спостерігаємо тимчасові проблеми з продажем квитків через чат-бот і термінали "Укрзалізниці" через хакерську атаку на сервери", - ідеться в повідомленні.

Наразі триває робота над виправленням ситуації.

Реклама:

Економічна правда

Укрзалізниця хакери
Реклама:
Матеріали за темою
"Укрзалізниця" на третину збільшила перевезення пасажирів на свята 17 січня 2024, 13:52
"Укрзалізниця" підбила статистику 2023 року щодо аварій на переїздах 12 січня 2024, 17:01
В "Укрзалізниці" розповіли, чи будуть підвищувати ціни на квитки 10 січня 2024, 16:04
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті