В Киеве в результате обстрелов повреждено несколько зданий в разных районах

фото: мвд

В Киеве в результате российской ракетной атаки 23 января повреждено несколько зданий в Соломенском, Святошинском и Печерском районах.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты – жителей эвакуировали. Также в Святошинском районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу – горели автомобили.

В Соломенском районе, в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушения получило двухэтажное нежилое здание.

Реклама:

В Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. В ходе ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.

В Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома – без возгорания и вблизи территории детского сада – тоже без дальнейшего горения.

Кличко уточнил, что по состоянию на 9:40 пострадали 18 человек. Из них 13 – госпитализированы, в том числе и трое детей.

Реклама:

Напомним:

В результате вражеской российской атаки 23 января часть Харькова осталась без света, воды и отопления.





