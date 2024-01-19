Фонд госимущества планирует выставить на приватизацию гостиницу "Украина" на Майдане Независимости

Facebook Віталій Коваль

Фонд государственного имущества планирует выставить на приватизацию гостиницу "Украина" в Киеве.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Посетил государственное предприятие, которое находится в подчинении ФГИУ. Шесть конференц-залов, комнаты для переговоров и фонд в 363 номера. Отель "Украина" - работает и будет работать", - отметил чиновник.

Сейчас из-за военного положения отель недозаполнен, но ежемесячно здесь проходят в среднем 15 конференций. Для гостей предлагают залы, где можно разместить от 10 до 250 человек. Есть укрытие, в котором расположена отдельная аудитория для мероприятий на 50 человек. А также есть паркинг на 80 автомобилей.

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"Вместе с тем, отель накопил более 45 млн грн долгов. Поэтому в планах Фонда - его приватизация", - поделился Коваль.

Он отметил, что задача ФГИУ, чтобы любое предприятие, которое находится в его управлении, было прибыльным или нашло нового эффективного владельца.

По его словам, приватизация - это доход в бюджет, из которого финансируются Силы обороны, а также рабочие места, новые возможности для создания бизнеса и развития территорий.

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Напоминаем:

Малая приватизация государственного и коммунального имущества в 2023 году принесла в бюджеты разных уровней более 3,3 миллиарда гривен.