Киевский метрополитен считает, что стоимость проезда превысила 30 гривен

Обоснованный тариф на проезд в Киевском метро превысил 30 грн.

Об этом заявил директор метрополитена Виктор Брагинский в интервью LB.ua.

Стоимость проезда на уровне более 30 грн он объяснил подорожанием одной из составляющих тарифа - цены на электроэнергию.

"Тариф последний раз рос в 2018 году. Я уже приводил пример, что в 2018-м у нас были расходы на электроэнергию 466 млн, хотя мы первое коммунальное предприятие, которое работает напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны заплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня - более 30 грн", - сказал Брагинский.

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По его словам, именно такие данные по себестоимости предприятие подает в КГГА.

"Вопрос тарифа - это не компетенция Киевского метрополитена. Мы не повышаем тариф, но ежегодно подаем данные в Департамент экономики по себестоимости перевозки пассажиров и экономически обоснованного тарифа.

Напоминаем:

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12 января 2024 года Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении одному из заместителей руководителя КП "Киевский метрополитен". В течение 2012-2017 заместитель Брагинского причинил предприятию убытки в размере 13,1 млн грн.

Одновременно, почти в тот же период, "Киевский метрополитен" задолжал компании "Укррослизинг" с российскими владельцами 1,96 миллиарда гривен за поставку 100 вагонов в 2010-2013 годах.

При этом, в 2018 году, сразу после очередного повышения тарифов, Брагинский также объяснял, что к этому решению привело повышение цен на электроэнергию и необходимость повысить зарплаты.

По его словам, за 2017 год предприятие получило от перевозки пассажиров порядка 1,5 млрд грн. Из них 1,2 млрд. грн — ушло на зарплаты, 400 млн. грн - составила оплата за электроэнергию.

В то же время, он признавал, что существуют непрофильные поступления. Раньше их было два вида – от размещения рекламы и аренды.

При этом, тарифы на аренду устанавливает Киевсовет, метрополитен на этот показатель повлиять никак не может.

А рекламу в метрополитене отдали в ведение КП "Киевреклама", которая перечисляет полученные средства в бюджет города.

В свою очередь для компенсации разницы в тарифах метрополитен получает дотацию все из того же городского бюджета.

Расходы на развитие инфраструктуры метрополитена, в том числе строительство и приобретение подвижного состава, по словам Брагинского, не предусмотрены в тарифе на проезд. Это также финансируется из бюджета города.