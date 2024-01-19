Строители назвали сроки, за которые берутся вернуть в работу синюю ветку метро в Киеве
По мнению строителей, которые ведут работы на аварийном участке синей ветки столичного метрополитена, запустить ее обратно в работу возможно за шесть месяцев.
Об этом сообщил начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью изданию "Левый берег".
"Проанализировав весь необходимый фронт работ, строители сказали, что уложатся в шесть месяцев", - отметил он.
По словам Брагинского, работы осложнены тем, что в районе аварийного участка проложено много сетей, которые надо перенести: более 120 кабелей Киевпастранса, Киевсвета, водоканала, ДТЭК, Укртелекома.
Сейчас проблемный отрезок изучают эксперты. Чтобы понять причины, нужно будет раскопать котлован и осмотреть тоннель сверху.
По мнению же Брагинского, проблема, которая произошла на участке, заключается в неправильном проектировании или некачественном строительстве тоннеля.
При этом он отметил, что все станции метрополитена, кроме этого перегонного участка, в безопасном состоянии.
"То, что вода в принципе поступает в метрополитен, это нормально. Как я уже говорил, для этого специально построена целая система водоотвода, и это не представляет угрозы для перевозки", - отметил Брагинский.
В качестве примера он привел участок метрополитена от "Славутича" до "Красного Хутора".
"Там буквально "подводная лодка" - весной уровень воды немного поднимается, потом спадает. Конкретно там это нормально, нет ничего страшного, и эта специфика учтена изначально", - сказал Брагинский.
"Таким образом, на сегодня нет необходимости делать ремонт всех тоннелей метрополитена", - добавил он.
Напоминаем:
Чуть больше месяца назад на Оболонско-Теремковской, синей линии метро возникла аварийная ситуация из-за нарушения герметичности тоннеля.