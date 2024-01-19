Строители назвали сроки, за которые берутся вернуть в работу синюю ветку метро в Киеве

По мнению строителей, которые ведут работы на аварийном участке синей ветки столичного метрополитена, запустить ее обратно в работу возможно за шесть месяцев.

Об этом сообщил начальник коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский в интервью изданию "Левый берег".

"Проанализировав весь необходимый фронт работ, строители сказали, что уложатся в шесть месяцев", - отметил он.

По словам Брагинского, работы осложнены тем, что в районе аварийного участка проложено много сетей, которые надо перенести: более 120 кабелей Киевпастранса, Киевсвета, водоканала, ДТЭК, Укртелекома.

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Сейчас проблемный отрезок изучают эксперты. Чтобы понять причины, нужно будет раскопать котлован и осмотреть тоннель сверху.

По мнению же Брагинского, проблема, которая произошла на участке, заключается в неправильном проектировании или некачественном строительстве тоннеля.

При этом он отметил, что все станции метрополитена, кроме этого перегонного участка, в безопасном состоянии.

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"То, что вода в принципе поступает в метрополитен, это нормально. Как я уже говорил, для этого специально построена целая система водоотвода, и это не представляет угрозы для перевозки", - отметил Брагинский.

В качестве примера он привел участок метрополитена от "Славутича" до "Красного Хутора".

"Там буквально "подводная лодка" - весной уровень воды немного поднимается, потом спадает. Конкретно там это нормально, нет ничего страшного, и эта специфика учтена изначально", - сказал Брагинский.

"Таким образом, на сегодня нет необходимости делать ремонт всех тоннелей метрополитена", - добавил он.

Напоминаем:

Чуть больше месяца назад на Оболонско-Теремковской, синей линии метро возникла аварийная ситуация из-за нарушения герметичности тоннеля.