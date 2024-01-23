У Києві внаслідок обстрілів пошкоджено кілька будівель у різних районах 

фото: мвс

У Києві внаслідок російської ракетної атаки 23 січня пошкоджено кілька будівель у Солом’янському, Святошинському та Печерському районах.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Святошинському районі внаслідок падіння уламків пошкоджені балкони з 1 до 5 поверхи житлового будинку та 4 квартири. В іншому будинку виявили нерозірвану бойову частину ракети – мешканців будинку евакуювали. Також у Святошинському районі загорілася нежитлова двоповерхова будівля. За іншою адресою – палали автомобілі.

У Соломʼянському районі, в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна. Крім того, у кількох квартирах сталося загоряння. Також руйнувань зазнала двоповерхова нежитлова будівля.

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У Печерському районі внаслідок влучання в нежитлову будівлю сталася пожежа. Під час ліквідації наслідків обстрілу виявили одного потерпілого.

У Дарницькому районі зафіксовано кілька місць падіння уламків, зокрема на дах 9-поверхового житлового будинку – без загоряння та поблизу території дитячого садочка — теж без подальшого горіння.

Кличко уточнив, що станом на 9:40 постраждали 18 людей. Із них 13 – госпіталізовані, зокрема і троє дітей.

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Нагадаємо:

Внаслідок ворожої російської атаки 23 січня частина Харкова залишилась без світла, води та опалення.









