Минобороны проверяет жалобы на плохое качество продуктов в воинских частях на востоке

Министерство обороны Украины, реагируя на жалобы военнослужащих на качество питания, провело внезапную проверку складов некоторых воинских частей на востоке страны.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Внепланово проверили склады некоторых воинских частей на востоке страны. Причиной этому стали жалобы на качество питания", - говорится в сообщении Минобороны.

В ходе проверки оказалось, что компания-поставщик нарушила сроки поставок, а качество продуктов не соответствовало нормам.

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"Оказалось, из-за несвоевременной поставки компанией-победителем продуктов в определенных областях запасы продуктов недостаточны", - говорится в сообщении.

"Этот вопрос на жестком контроле. Компания победила в 10 лотах на питание, но теперь физически не может справиться с поставками", - подчеркнул заместитель министра обороны полковник Виталий Половенко.

На данный момент в Минобороны работают рабочие группы, которые проверяют качество и своевременность поставки продуктов.

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"Мы реагируем на жалобы военных, поэтому приехали с незапланированным "визитом" в части. Все фиксируем", - уточнил Половенко.

Отмечается, что по всем зафиксированным нарушениям будут составлены соответствующие акты.

"За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции компании, которая несвоевременно поставила продукцию. Кроме того, за испорченные и некачественные продукты питания компания также должна возместить средства", - говорится в сообщении.

"Согласно условиям договора, министерство обороны в таком случае может заменить поставщика. "То есть части, где компания не успевает с поставками, мы выводим из договора и переподчиним к компаниям-победителям в близлежащих областях. Продукты должны быть качественными, а их поставки - непрерывными", - подытожил Половенко.

Напоминаем:

29 декабря 2023 года ГБР провело арест одного из крупнейших поставщиков Министерства обороны Игоря Гринчевича из-за попытки дать взятку.

ГБР обвиняет Гринкевича в нарушениях в сфере закупок одежды и белья для Вооруженных сил Украины. Компании бизнесмена успешно выиграли 23 тендера на поставку одежды для Министерства обороны на общую сумму 1,5 миллиарда гривен.

Также правоохранители проводят расследование по поводу возможного участия бывших должностных лиц Министерства обороны в схемах, связанных с компаниями Игоря Гринкевича.

17 января Гринкевичу, его сыну Роману и трем руководителям подконтрольных компаний были объявлены подозрения. Для трех фигурантов дела избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.