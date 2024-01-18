Минобороны подключили к порталу обличителей коррупции от НАПК

Министерство обороны включили в перечень госорганов на специальном портале НАПК - единого портала обличителей коррупции.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Отныне каждый, кому известно о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в Министерстве обороны, может подать сообщение обличителя коррупции (в том числе анонимное)", - говорится в сообщении.

С помощью этой системы можно контролировать состояние и результаты рассмотрения сообщения, получить информацию о статусе обличителя.

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Кроме этого, портал гарантирует заявителям соблюдение условий анонимности и конфиденциальности, надежную защиту персональных данных.

Портал обличителей коррупции доступен по ссылке.

Также сообщить о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений можно через специальную телефонную линию Минобороны (+38 044 271 39 86), электронную почту (dzvk_mou@post.mil.gov.ua), официальный веб-сайт ведомства.

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Напоминаем:

Единый портал сообщений обличителей, на котором граждане могут сообщать о фактах коррупции, свидетелями которых они стали, был запущен 6 сентября.

Специальный ресурс обеспечивает анонимную отправку сообщений работниками организаций о коррупции в их структурах - информация обличителей оперативно направляется ее руководителям или уполномоченным подразделениям (лицам) по вопросам предотвращения и выявления коррупции, а также в специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции.