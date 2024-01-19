Міноборони перевіряє скарги на погану якість продуктів у військових частинах на сході

Міністерство оборони України, реагуючи на скарги військовослужбовців на якість харчування, провело раптову перевірку складів деяких військових частин на сході країни.

Про це повідомила прес-служба міністерства.

"Позапланово перевірили склади деяких військових частин на сході країни. Причиною цьому стали скарги на якість харчування", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Під час перевірки виявилося, що компанія-постачальник порушила терміни поставок, а якість продуктів не відповідала нормам.

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"Виявилося, через несвоєчасне постачання компанією-переможцем продуктів у певних областях запаси продуктів є недостатніми", - ідеться в повідомленні.

"Це питання на жорсткому контролі. Компанія перемогла в 10 лотах на харчування, але тепер фізично не може впоратися з поставками", - наголосив заступник міністра оборони полковник Віталій Половенко.

Наразі в Міноборони працюють робочі групи, які перевіряють якість і своєчасність постачання продуктів.

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"Ми реагуємо на скарги військових, тому приїхали з незапланованим "візитом" у частини. Все фіксуємо", - уточнив Половенко.

Зазначається, що за всіма зафіксованими порушеннями будуть складені відповідні акти.

"За недотримання умов договору Міноборони виставить штрафні санкції компанії, яка несвоєчасно поставила продукцію. Крім того, за зіпсовані та неякісні продукти харчування компанія також має відшкодувати кошти", - йдеться в повідомленні.

"Згідно з умовами договору, міністерство оборони в такому разі може замінити постачальника. "Тобто частини, де компанія не встигає з поставками, ми виводимо з договору і перепідпорядковуємо до компаній-переможців у прилеглих областях. Продукти мають бути якісними, а їхнє постачання - безперервним", - підсумував Половенко.

Нагадуємо:

29 грудня 2023 року ДБР провело арешт одного з найбільших постачальників Міністерства оборони Ігоря Гринчевича через спробу дати хабар.

ДБР звинувачує Гринкевича в порушеннях у сфері закупівель одягу та білизни для Збройних сил України. Компанії бізнесмена успішно виграли 23 тендери на постачання одягу для Міністерства оборони на загальну суму 1,5 мільярда гривень.

Також правоохоронці проводять розслідування щодо можливої участі колишніх посадовців Міністерства оборони у схемах, пов'язаних із компаніями Ігоря Гринкевича.

17 січня Гринкевичу, його синові Роману і трьом керівникам підконтрольних компаній було оголошено підозри. Для трьох фігурантів справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.