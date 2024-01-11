На границе Украины в очередях стоят 1900 грузовиков - ГПСУ

На украинско-польской границе в очередях стоят 1900 грузовиков, на трех пунктах пропуска продолжается блокирование движения.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Укринформ.

"Продолжается блокирование направлений пунктов пропуска "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчева", "Ягодин - Дорогуск". По информации польских пограничников, по состоянию на утро 1000 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины", - отметил Демченко.

На направлении пункта пропуска "Шегини - Медика" ожидают 900 грузовиков. После разблокировки движение грузовиков на этом направлении стало более интенсивное, однако очереди остаются.

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На других участках границы движение для грузовиков не блокируется. Очередь остается на территории Словакии в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" (400 грузовиков).

Также есть очередь из грузовиков на территории Венгрии в направлении пункта пропуска "Тиса" (250 грузовиков).

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Перед пунктом пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной остаются очереди из грузовиков несмотря на прекращение блокады польскими фермерами вечером 6 января.