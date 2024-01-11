На кордоні України в чергах стоять 1900 вантажівок - ДПСУ
На українсько-польському кордоні у чергах стоять 1900 вантажівок, на трьох пунктах пропуску триває блокування руху.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.
"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1000 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України", – зазначив Демченко.
На напрямку пункту пропуску "Шегині – Медика" очікують 900 вантажівок. Після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивний, однак черги залишаються.
На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Черга залишається на території Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" (400 вантажівок).
Також є черга з вантажівок на території Угорщини на напрямку пункту пропуску "Тиса" (250 вантажівок).
Нагадуємо:
Перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною залишаються черги з вантажівок попри припинення блокади польськими фермерами увечері 6 січня.