На кордоні України в чергах стоять 1900 вантажівок - ДПСУ

На українсько-польському кордоні у чергах стоять 1900 вантажівок, на трьох пунктах пропуску триває блокування руху.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1000 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України", – зазначив Демченко.

На напрямку пункту пропуску "Шегині – Медика" очікують 900 вантажівок. Після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивний, однак черги залишаються.

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На інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Черга залишається на території Словаччини в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" (400 вантажівок).

Також є черга з вантажівок на території Угорщини на напрямку пункту пропуску "Тиса" (250 вантажівок).

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Перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною залишаються черги з вантажівок попри припинення блокади польськими фермерами увечері 6 січня.