Перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" залишається черга з вантажівок попри розблокування
Перед пунктом пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною залишаються черги з вантажівок попри припинення блокади польськими фермерами увечері 6 січня.
Про це у коментарі Укрінформу заявив речник української Держприкордонслужби Андрій Демченко.
За його словами, станом на ранок 8 січня у чергах залишаються 550 вантажівок.
Водночас, як додав представник ДПСУ, після розблокування рух вантажівок на цьому напрямку став більш інтенсивним.
Демченко додав, що поляки продовжують блокаду трьох інших пунктів пропуску на кордоні з Україною.
"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова", "Ягодин – Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 1350 вантажівок перебувають в чергах на цих трьох напрямках в бік України", – сказав речник.
Нагадуємо:
Як повідомляла ЄП, фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року. 24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити. Але 4 січня блокада все ж відновилась.
Увечері 6 січня було оголошено про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", аби ті призупинили блокування пункту пропуску в Медиці.
Наприкінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.