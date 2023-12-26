В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе

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На украинско-польской границе в очередях по состоянию на 26 декабря стоят более 3 тысяч грузовиков.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии Укринформу.

"По информации польских пограничников по состоянию на утро 3000 грузовиков на трех направлениях в сторону Украины: Рава-Русская - 900, Краковец - 640, Ягодин - 1500 грузовых транспортных средств", - сказал Демченко.

Он уточнил, что 24 декабря было разблокировано движение на направлении пункта пропуска Шегини, очереди еще остаются - 700 грузовиков.

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На границе со Словакией по состоянию на утро в сторону Украины на пункте пропуска "Ужгород" ожидали проезда 560 грузовиков. Из Венгрии в сторону Украины на пункте пропуска "Тиса" ожидали проезда 750 грузовиков.

С Румынией по состоянию на утро в сторону Украины на пункте пропуска "Порубное" ожидали 750 грузовиков.

Напоминаем:

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Утром 24 декабря возобновилось движение тяжеловозов через пункт пропуска "Медика - Шегини" на границе с Польшей, который с конца ноября блокировали польские фермеры, требуя от правительства защиты от украинских производителей.