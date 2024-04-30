"Власна справа": более 16 тысяч украинцев получат микрогранты на развитие бизнеса
С начала действия программы "Власна справа" ее победителями уже стали более 16 тысяч украинцев, которые получат 3,8 миллиарда на начало или развитие своего бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Украины,
В этом году победителями седьмой волны программы стали 526 украинцев, которые получат на развитие своего дела 127 млн грн.
Большинство победителей – предприниматели, берущие грант, чтобы инвестировать в развитие своего бизнеса, наращивание объемов продукции или услуг, освоение новых видов деятельности.
В общей сложности победители программы создадут более 35 тысяч новых рабочих мест во всех регионах страны, отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.
Среди получателей микрогрантов седьмой волны – 50% женщин, 41% мужчин и 9% юридических лиц.
Где больше всего получали гранты:
- Львовская область (70 человек);
- Ивано-Франковская область (60 человек);
- Киевская область (42 человека);
- Киева (39 человек).
Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.
Наиболее популярными сферами седьмой волны являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств; временное размещение и организация питания; перерабатывающая промышленность.
Напомним:
Со старта ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" победителями стали уже 500 ветеранов и членов семей участников боевых действий, в целом они получат гранты на 220 млн грн.