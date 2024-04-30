"Власна справа": более 16 тысяч украинцев получат микрогранты на развитие бизнеса

С начала действия программы "Власна справа" ее победителями уже стали более 16 тысяч украинцев, которые получат 3,8 миллиарда на начало или развитие своего бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Украины,

В этом году победителями седьмой волны программы стали 526 украинцев, которые получат на развитие своего дела 127 млн грн.

Большинство победителей – предприниматели, берущие грант, чтобы инвестировать в развитие своего бизнеса, наращивание объемов продукции или услуг, освоение новых видов деятельности.

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В общей сложности победители программы создадут более 35 тысяч новых рабочих мест во всех регионах страны, отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Среди получателей микрогрантов седьмой волны – 50% женщин, 41% мужчин и 9% юридических лиц.

Где больше всего получали гранты:

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Львовская область (70 человек);

Ивано-Франковская область (60 человек);

Киевская область (42 человека);

Киева (39 человек).

Подавляющее большинство грантополучателей планирует потратить средства микрогранта на приобретение оборудования, необходимого для ведения бизнеса.

Наиболее популярными сферами седьмой волны являются оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств; временное размещение и организация питания; перерабатывающая промышленность.

Напомним:

Со старта ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" победителями стали уже 500 ветеранов и членов семей участников боевых действий, в целом они получат гранты на 220 млн грн.