Схема по "трудоустройству" лиц с инвалидностью: прекращена деятельность 15 предприятий

Национальная полиция прекратила деятельность 15 предприятий, на которых были организованы схемы по фиктивному "трудоустройству" лиц с инвалидностью.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции 10 января.

"Установлено, что группа лиц создала ряд фиктивных предприятий для легализации доходов, полученных преступным путем. Для получения льгот по налогообложению на эти предприятия были формально трудоустроены лица с инвалидностью - ни к какой деятельности они не привлекались, - отмечается в сообщении.

На момент разоблачения, злоумышленники уже "отмыли" на схемах с НДС более 200 млн гривен. Всего таким образом они пытались получить из госбюджета 1,3 млрд гривен.

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В целом, на организации схемы было разоблачено 15 предприятий. Их деятельность в настоящее время прекращена.

Схема заключалась в незаконном пользовании льготами. В частности, злоумышленники получали миллионные доходы путем уклонения от уплаты налогов и безосновательного возмещения НДС из госбюджета.

Напоминаем:

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По состоянию на конец ноября 2023 года государство выплатило первый миллион компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью.

Компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью получили предприниматели Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черкасской областей. Среди работников, для которых обустроили рабочие места, - бухгалтер, учитель, инженер по охране труда, делопроизводитель, администратор, менеджер в торговле, водитель, слесарь по сборке металлических конструкций.

В конце декабря 2023 года Кабинет министров увеличил размеры предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.

В 2024 году государство выплатит работодателям 660 млн грн компенсации за обустройство 10 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью.