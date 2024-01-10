Схема з "працевлаштування" осіб з інвалідністю: припинено діяльність 15 підприємств

Національна поліція припинила діяльність 15 підприємств, на яких були організовані схеми з фіктивного "працевлаштування" осіб з інвалідністю.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції 10 січня.

"Встановлено, що група осіб створила низку фіктивних підприємств для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Для отримання пільг з оподаткування на ці підприємства були формально працевлаштовані особи з інвалідністю - до жодної діяльності вони не залучалися", - зазначається в повідомленні.

На момент викриття, зловмисники вже "відмили" на схемах з ПДВ понад 200 млн гривень. Всього таким чином вони намагалися отримати з держбюджету 1,3 млрд гривень.

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Загалом, на організації схеми було викрито 15 підприємств. Їх діяльність наразі припинено.

Схема полягала в незаконному користуванні пільгами. Зокрема, зловмисники отримували мільйонні доходи шляхом ухилення від сплати податків і безпідставного відшкодування ПДВ з держбюджету.

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Станом на кінець листопада 2023 року держава виплатила перший мільйон компенсацій за працевлаштування людей з інвалідністю.

Компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю отримали підприємці Полтавської, Київської, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Черкаської областей. Серед працівників, для яких облаштували робочі місця, – бухгалтер, вчитель, інженер з охорони праці, діловод, адміністратор, менеджер в торгівлі, водій, слюсар зі складання металевих конструкцій.

Наприкінці грудня 2023 року Кабінет міністрів збільшив розміри надання роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю.

У 2024 році держава виплатить роботодавцям 660 млн грн компенсації за облаштування 10 тисяч робочих місць для людей з інвалідністю.