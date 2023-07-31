Что изменится с 1 августа в Украине: налоги, выплаты для ВПЛ и проверки от налоговой

Какие изменения ждут украинцев с 1 августа, кто останется без выплат и кому увеличат налоги? (укр)

З 1 серпня на українців чекає чимало змін у податковому законодавстві. Зокрема, ФОПи повертаються до довоєнної 5-відсоткової ставки податку, а на бізнес чекають перевірки від Податкової.

Крім цього категорія внутрішньо переміщених осіб перестане отримувати виплати, а для поповнення карток через термінал вводиться підтвердження за номером телефону.

Скасування податкових пільг З 1 серпня українським підприємцям повертають ставки податків, які діяли до початку великої війни. За відповідний законопроєкт депутати проголосували 30 червня. Так для фізичних осіб-підприємців (ФОП) третьої групи (річний дохід не перевищує 1167 мінімальних заробітних плат або 7,819 млн грн) скасовується пільгова ставка оподаткування. Замість 2% від обороту їм потрібно буде сплачувати 5%, які і до початку повномасштабного вторгнення. Реклама: Повернення довоєнної ставки відбудеться автоматично. Зареєстровані вже під час дії пільгового періоду підприємці, автоматично з 1 серпня вважатимуться платниками податків третьої групи зі ставкою 5%. Як ФОПи повертатимуться до довоєнної 5-відсоткової ставки податку Що стосується підприємців третьої групи, які у 2023 році змінили пільгові умови оподаткування перейшовши на загальну систему (ПДФО – 18%, ЄСВ – 22%, військовий збір – 1,5%; за таких умов на них не розповсюджуються обмеження щодо розміру доходів чи найму працівників), то вони мають можливість повернутись до спрощеної системи в 5%. Однак для цього їм слід подати відповідну заяву. Якщо таку заяву подати до 1 вересня, то ФОП вважатиметься платником єдиного податку з 1 серпня. Також з початком великої війни в Україні для ФОПів першої та третьої групи скасували необхідність сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). З 1 серпня їм знову доведеться проводити відповідні відрахування – мінімальний розмір ЄСВ у 2023 році становить 1474 грн на місяць, або 4422 грн за квартал. Право не сплачувати ЄСВ залишається за підприємцями, які зареєстровані на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України. Нагадаємо, що скасування в Україні податкових пільг для ФОПів є умовою підписання меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Податкові перевірки Тим же законопроєктом, що скасовує згадані вище податкові пільги депутати частково скасували й мораторій на проведення планових податкових перевірок. Таким чином, з 1 серпня податківці зможуть на законних підставах проводити перевірки бізнесу, який працює у наступних сферах: виробництво та/або реалізація підакцизної продукції (алкоголь, тютюнові вироби);

організація та проведення азартних ігор;

фінансові, платіжні послуги. Не лише "Дія": як сплатити податки та подати декларацію Позапланові податкові перевірки дозволили проводити лише в окремих випадках. Найпоширеніша причина – наявність інформації про порушення. Однак, навіть в цьому випадку перевірятимуть тільки залучених до виробництва та реалізації підакцизних товарів представників грального бізнесу, провайдерів фінансових та платіжних послуг, а також нерезидентів з джерелом походження доходів з України. Нагадаємо, що мораторій на проведення перевірок діє до моменту скасування воєнного стану.

Поповнення банківських карток через термінали З 1 серпня для підтвердження операції поповнення банківських карток готівкою через термінал потрібно буде вводити номер мобільного телефону. Ця норма передбачена постановами правління Національного банку. Тобто алгоритм дій з підтвердження поповнення картки готівкою виглядатиме наступним чином: ввести в терміналі номер свого мобільного телефону;

отримати на цей номер одноразовий пароль (у вигляді SMS-повідомлення або телефонного дзвінка);

ввести пароль, що підтверджує згоду на виконання операції;

отримати квитанцію. Однак ця процедура стосується не всіх грошових переказів. Під виключення підпадають оплата комунальних послуг, квитків на потяг, проїзду у міському та приміському транспорті, поповнення проїзних і транспортних карт, сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Скасування виплат для деяких ВПО З 1 серпня українцям, які отримують виплати як внутрішньо переміщені особи і при цьому тривалий час перебувають за кордоном, скасують нарахування допомоги. Так, випалити не продовжать тим, хто перебуває в іншій країні понад місяць без обґрунтованої причини. Це може бути службове відрядження, стажування, лікування чи реабілітація, догляд за хворою дитиною, смерть когось з членів сім’ї. У будь-якому випадку потрібно мати підтверджуючий документ. Чи стало в Києві більше людей, ніж було до великої війни? Крім того, державна підтримка припиняється для тих внутрішньо переміщених осіб, які повернулися на місце свого постійного проживання. Це саме стосується людей, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі або були засуджені за колабораціонізм. Якщо ж переселенці вперше звернулись за отримання допомоги після 1 серпня 2023 року, виплати їм призначать на пів року. Допомогу виплачуватимуть щомісяця одному з членів родини з розрахунку на кожного члена сім’ї. Наразі розмір такої виплати становить 2 тис грн, а для людей з інвалідністю та дітей – 3 тис грн.

Розширення програми "єОселя" Напочатку липня уряд дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" всім українцям, які не мають власного житла. Раніше подати заявку на таку програму могли лише певні категорії українців: військовослужбовці, медпрацівники, педагоги та науково-педагогічні працівники. Для них діяла ставка 3%. З 1 серпня отримати пільгові кредити за ставкою 7% зможуть також й інші категорії громадян: ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власного житла або ті, у власності яких перебуває менше, ніж 52,5 квадратного метра для сім’ї з однієї особи та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини. Чи зможе пільгова програма іпотеки "єОселя" стати двигуном ринку новобудов У рамках програми придбати можна квартиру у будинку, який ще будується, або у новобудові (не старше трьох років). Перший внесок становить від 20%, а термін кредитування – до 20 років. Заявку на участь в "єОселі" можна подати через "Дію". Для цього треба вказати інформацію про себе, доходи родини, характеристики житла, яке планується придбати тощо.

Зміни для автомобілістів З 1 серпня в Україні військовослужбовцям дозволили використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма. Ця норма чинна у період дії воєнного стану та протягом 90 днів після його закінчення. Усі авто з правим кермом підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів. Такі автомобілі можуть надходити як гуманітарна, благодійна, міжнародна технічна допомога або на інших умовах за міждержавними угодами. Скільки коштує отримати права Також у серпні зміни будуть і для майбутніх водіїв. З 3 серпня Сумська, Рівненська, Житомирська та Кіровоградська області долучаються до проєкту прозорих іспитів для отримання посвідчення водія. У цих областях у класах для складання теоретичних іспитів з’явиться по 4 камери відеофіксації та запис звуку, а в автівках сервісних центрів МВС для приймання практичних іспитів збільшиться кут огляду. Тобто, все зроблено таким чином, щоб прибрати "сліпі зони".