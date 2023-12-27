Кабмин увеличил компенсации за трудоустройство переселенцев

фото: правительтственный портал

Кабинет министров увеличил сроки и размеры предоставления работодателям компенсации расходов на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенных лиц и внутренне перемещенных лиц с инвалидностью.

Такое решение приняли на заседании правительства 27 декабря, сообщает Минэкономики.

Так, правительство увеличило общую продолжительность предоставления компенсации расходов с двух до трех месяцев работодателю за трудоустройство ВПЛ и до 6 месяцев - за трудоустройство ВПЛ из числа лиц с инвалидностью.

"Изменится и сам размер компенсаций. Если раньше они выплачивались исходя из суммы 6700 грн в месяц, то отныне такие компенсации привязали к размеру минимальной зарплаты, которая с 1 января составит 7100 грн, а с 1 апреля - 8000 грн.

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То есть, если работодатель принимает на работу ВПЛ, то в следующем году он получит право на компенсацию до 24 тысяч гривен за такое лицо. Если это будет ВПЛ из числа лиц с инвалидностью, то такие выплаты могут составлять до 48 тысяч гривен на каждого соответствующего работника", - пояснила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

Напомним:

В 2024 году государство выплатит работодателям 660 млн грн компенсации за обустройство 10 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью.

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Экономическая правда