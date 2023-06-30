МВФ согласился предоставить дополнительное время на отмену в Украине 2% "упрощенки"

Совет директоров Международного валютного фонда согласился предоставить дополнительное время для принятия правительственного законопроекта №8401 об отмене 2% единого налога (ЕН), но рассчитывает на принятие закона до конца в июле.

Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей на брифинге после решения МВФ о первом пересмотре программы EFF и выделении Украине второго транша $890 млн, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы поняли, что властям нужно дополнительное время, чтобы получить одобрение парламента… Так что мы в ожидании, что этот закон будет принят к концу июля", – сказал он.

В то же время глава миссии подчеркнул, что это очень важный законодательный акт в контексте программы, построенной на постепенной мобилизации внутренних доходов.

В целом же Грей отметил, что за последние восемь-девять месяцев никаких задержек относительно договоренностей в реализации реформ в Украине не было.

Среди ближайших важных структурных маяков программы он назвал реформы в сфере управления и борьбы с коррупцией, в частности, принятие в июле закона о восстановлении декларирования государственных должностных лиц, напрямую не вовлеченных в мобилизационные и военные действия, с восстановлением функции НАПК по их проверке и верификации.

Глава миссии добавил, что в сентябре важным структурным маяком будет внесение поправок в закон о финмониторинге и борьбе с отмыванием средств, чтобы восстановить усиленные меры должной осмотрительности в отношении политически значимых лиц (PEP) в соответствии с риск-ориентированным подходом, соответствующим стандартам FATF.

Грей уточнил, что второй пересмотр программы EFF ориентировочно планируется на конец ноября – начало декабря.

Напоминаем:

Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. В целом в этом году у Украины есть возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СДР (4,5 млрд долл США).

Затем Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.

29 июня Совет директоров МВФ завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получит около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

В то же время, 30 июня стало известно, что финкомитет Верховной Рады решил подать на рассмотрение парламента измененный законопроект №8401, из которого исключат положения о возобновлении с 1 августа плановых налоговых проверок, о документальных проверках правильности начисления, исчисления и уплаты ЕСВ, а возвращение ответственности за нарушение требований применения РРО перенесут на октябрь.

Как сообщала ЭП, вопрос отсрочки возвращения проверок обсуждался 29 июня на встрече президента с бизнесом. Кроме жалоб бизнеса на правоохранителей, одной из основных проблем, о которых предприниматели рассказали Владимиру Зеленскому, был вопрос законопроекта №8401. Об отмене режима с уплатой 2% вопросов и возражений ни у кого не было.

Зато относительно налоговых проверок возникли дискуссии. Сразу несколько представителей бизнеса подтвердили, что договоренности относительно изменений в законопроект №8401, согласно которым будет продлен мораторий на налоговые проверки, были достигнуты именно во время встречи с Зеленским.



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