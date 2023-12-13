Бизнесу компенсируют 660 миллионов за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

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В 2024 году государство выплатит работодателям 660 млн грн компенсации за обустройство 10 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ведомстве напомнили, что в августе этого года правительство ввело программу выплаты компенсации работодателям за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Согласно ей, работодатель может получить от государства компенсацию за приобретенные для своих сотрудников с инвалидностью специальную мебель, оборудование, вспомогательные средства в размере до 100,5 тыс грн - для обустройства рабочего места для лиц с инвалидностью I группы.

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До 67 тыс грн - для лиц с инвалидностью II группы.

"На сегодня работодатели уже получили 41 компенсацию за обустройство рабочих мест на более 2 млн грн. Средний уровень компенсации - 55 тыс грн", - отчитываются в министерстве.

"В следующем году государство сможет помочь работодателям обустроить не менее 10 тысяч рабочих мест для людей с инвалидностью. Мы закладываем на эту программу 660 млн грн. Поэтому призываю бизнес воспользоваться ею и устранить барьеры на рабочем месте для своих сотрудников", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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Экономическая правда