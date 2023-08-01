Десятки тысяч бизнесов в Украине держались за льготное 2% налогообложения до последнего

Почти 55 тысяч бизнесов в Украине, из которых два - входящие в топ-100 компаний по обороту по результатам 2022 года, находились на льготном 2% налогообложении до последнего дня, 31 июля.

Об этом сообщает платформа открытых данных Опендатабот.

"Опендатабот проверил и обнаружил, что 54 896 украинских компаний до последнего оставались на льготном налогообложении", - говорится в сообщении.

Среди топ-100 компаний по обороту по результатам 2022 года две до последнего оставались на льготном налогообложении: это ООО "ФОРА" и ООО "ВЫГОДНАЯ ПОКУПКА" (мультимаркет "Аврора").

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По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на начало мая общее количество компаний, пользовавшихся особенностями налогообложения, составляло 56 542 бизнеса. В течение периода, когда Верховная Рада принимала закон об отмене налоговых льгот, их количество существенно не изменилось: на последний день июля Опендатабот насчитал 54 896 бизнесов.

Напоминаем:

После начала полномасштабной войны в апреле 2022 года государство создало налоговую льготу, снизив размер единого налога до 2%. Тогда возможностью воспользовались более 185 тысяч компаний и 40 тысяч ФОПов.

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В конце июня Верховная Рада приняла законопроект №8401 об отмене налоговых льгот для бизнеса. Эта норма вступила в действие с 1 августа 2023 года.

С сегодняшнего дня налоговая льгота будет прекращена, а компании и ФЛП будут переведены автоматически на ту группу и ставку, с которой пришли на 2%.

Сейчас, кроме возвращения законодательства к состоянию до большого вторжения, для бизнеса существуют такие риски, как возвращение ФЛП-партнеров во 2-ю группу или переход на общую систему налогообложения компаний/ФЛП, созданных во время действия льгот. Чтобы не подвергаться штрафам и дополнительным налоговым обязательствам, стоит проверять группу единого налога всех контрагентов.