Государство выплатило первый миллион компенсаций за трудоустройство людей с инвалидностью

Государство компенсировало работодателям более 1 млн грн за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная, передает "Правительственный курьер".

"Работаем над тем, чтобы люди с инвалидностью, в том числе и полученной в результате войны, могли продолжать работать и самореализовываться. Поэтому предложили предпринимателям компенсировать их расходы на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью, чтобы обеспечить им комфортные условия для работы", – сказала Бережная.

По ее словам, более 20 работодателей уже воспользовались такой возможностью – приобрели для своих работников необходимые им вспомогательные средства, специализированную мебель, устройства. Государство компенсировало им эти расходы в общей сложности на более 1 млн грн.

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В частности компенсации за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью получили предприниматели Полтавской, Киевской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Черкасской областей.

Среди работников, для которых обустроили рабочие места – бухгалтер, учитель, инженер по охране труда, делопроизводитель, администратор, менеджер в торговле, водитель, слесарь по сборке металлических конструкций.

Напомним:

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Несмотря на дефицит кадров в Украине, особенно мужчин, работодатели опасаются брать на работу ветеранов и людей с инвалидностью, зато женщин все чаще набирают на "мужские" должности, где необходимы определенные физические нагрузки.