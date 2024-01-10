В Минсоцполитики рассказали о перспективах финансирования социальных расходов в 2024 году

Проблем с финансированием социальных расходов в 2024 году быть не должно, хотя нельзя исключать ни одного сценария.

Об этом, заявила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире национального телемарафона, отвечая на вопрос, возможна ли ситуация, когда придется сокращать социальные расходы и перечень льготных групп населения .

"Два года назад мы с вами не думали, что возможна полномасштабная война. Поэтому мы не можем исключать ни одного сценария. Пока базовым сценарием является то, что деньги на социальную поддержку будут в достаточном объеме вовремя поступать, и проблем с финансированием не будет", - сказала Марчак.

Также, по ее словам, сокращения размера субсидий на ЖКХ в Украине не ожидается.

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"В целом, я бы хотела успокоить, точно не предусматривается сокращения размера субсидий, не предусматривается сокращения финансирования на субсидии, а наоборот, на 2024 год у нас предусмотрено увеличение расходов на жилищно-коммунальные субсидии в государственном бюджете", - добавила Марчак.

В то же время, она отметила, что субсидия реагирует на доходы населения и на смену тарифов. При каком-либо изменении расходов семьи на ЖКХ субсидия пересчитывается для того, чтобы адекватно помогать семье.

"Субсидия самый живой инструмент социальной поддержки, он очень живо реагирует на все изменения показателей. После повышения социальных выплат увеличится размер доходов граждан, и если не будет изменений по тарифам, это может означать, что семья имеет больше доходов. А формула по предоставлению субсидий рассчитывается таким образом, чтобы не больше 15% доходов расходовались на коммунальные услуги", - сказала Марчак.

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Она также отметила, что ситуации, когда социальные расходы финансируются за счет помощи международных партнеров, очень важно, чтобы выплаты были максимально адресными и поступали тем людям, которые в них действительно нуждаются.