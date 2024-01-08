Пенсии по инвалидности: кто имеет право на выплаты и как получить

На какую пенсию могут рассчитывать лица с инвалидностью, как она назначается и куда следует обращаться? (укр)

За півтора року великої війни кількість осіб з інвалідністю в Україні офіційно зросла на 300 тисяч. Як свідчать дані Міністерства соціальної політики, станом на вересень 2023 року, такий статус мали 3 мільйони людей.

Кожна особа з інвалідністю має право отримувати відповідні соціальні виплати та пенсію. Розмір виплат залежить від групи, а по пенсіях у зв’язку з інвалідністю – ще й від стажу.

Хто може отримувати пенсію у зв’язку з інвалідністю

В Україні пенсію у зв’язку з інвалідністю призначають особам через проблеми зі здоров'ям, які виникли внаслідок загального захворювання, каліцтва, не пов’язаного з виконанням ними службових обов'язків чи інвалідністю з дитинства.

Залежно від ступеня втрати працездатності існує три групи інвалідності. Причину виникнення проблем зі здоров'ям, групу, час настання інвалідності та термін на який вона встановлюється визначають органи медико-соціальної експертизи (МСЕК), або спеціальні комісії, які є у кожному місті чи районі.

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Пройти експертизу для встановлення інвалідності можна за направленням лікувально-профілактичного закладу вже після проведення діагностики, лікування та реабілітаційних заходів. Обов’язковою умовою є й наявність відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, які обмежують життєдіяльність.

Вичерпний перелік анатомічних дефектів та захворювань при наявності яких встановлюється та чи інша група інвалідності прописаний у відповідній постанові Кабміну. Якщо узагальнити та спростити написане в цьому документі, то отримаємо наступну категоризацію:

перша група інвалідності – повністю непрацездатні особи, що потребують постійної опіки;

друга – люди, що здатні до побутового самообслуговування, але не можуть працювати;

третя – особи, які мають певні фізичні порушення, але можуть виконувати роботи з полегшеними умовами.

Важливий момент – перша група має дві підгрупи – А та Б. Між собою вони відрізняються ступенем важкості порушень функцій організму, і відповідно приналежність до першої чи другої підгрупи впливає на розмір виплат, про що йтиме мова нижче.

Інша умова отримання пенсії у зв'язку з інвалідністю – наявність відповідного страхового стажу. В залежності від віку особи та групи інвалідності він становить від 1 року до 15 років. Якщо ж людина немає достатньої кількості страхового стажу, то вона може звернутися до управління праці та соціального захисту населення за призначенням соціальної допомоги.

Розмір соціальної допомоги залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (нині це 2 361 грн). Для людей з інвалідністю першої групи – 100%, для другої – 80% (1 888 грн), для третьої – 60% (1 416 грн).

Якщо людині встановили інвалідність після досягнення пенсійного віку, тобто після 60 років, то вона має право обрати які виплати отримуватиме – за віком чи по інвалідності. В останньому випадку умовою є необхідність наявності відповідного страхового стажу – не менше 15 років.

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Людям з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, виплата призначається довічно.

Який розмір пенсії у зв’язку з інвалідністю

Розмір пенсії у зв’язку з інвалідністю обчислюється у відсотках від розміру пенсії за віком. Цей відсоток залежить від встановленої групи, і виглядає наступним чином:

особам з інвалідністю першої групи – 100% пенсії за віком;

другої групи – 90%;

третьої групи – 50%.

За даними Пенсійного фонду (ПФУ) мінімальний розмір пенсійних виплат по інвалідності становить: 2300 грн – для осіб з інвалідністю першої групи; 2100 грн – для непрацюючих осіб з другою та третьою групою; 2027 грн – для працюючих другої та третьої груп.

Нарахування пенсії по інвалідності відбувається з дня встановлення групи, за умови, якщо людина звернулась із заявою протягом трьох місяців від цієї дати. Якщо ж цей термін пропущено, то виплати нараховуватимуть лише з дати направлення звернення.

Пенсія у зв’язку з інвалідністю для військових

Пенсія по інвалідності для військовослужбовців призначається у разі виникнення проблем зі здоров'ям в період проходження служби або до трьох місяців після звільнення з неї.

В принципі цю пенсію можуть призначити і після завершення трьохмісячного терміну з дати звільнення зі служби, якщо виявиться що захворювання, наслідком яких стало отримання інвалідності виникли ще в період проходження служби (травми, поранення, контузії, каліцтва).

Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям визначається у відсотках до їхнього грошового забезпечення (ставка та надбавки). Це співвідношення виглядає наступним чином:

перша група – 100% від суми грошового забезпечення;

друга – 80%;

третя – 60%.

Відповідно до закону, право на пенсію мають і військовослужбовці, у яких інвалідність настала внаслідок каліцтва чи нещасного випадку не під час виконання службових обов’язків. Щоправда, у такому випадку її розмір буде нижчим: для першої групи – 70% від грошового забезпечення, другої – 60%, третьої – 40%.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 1 січня 2024 року – 2361 грн). Відповідно її розміри є наступними:

для першої групи – 650% прожиткового мінімуму (15346 грн);

другої – 525% (12395 грн);

третьої – 360% (8499 грн).

Пенсії у зв’язку з інвалідністю внаслідок ЧАЕС

Порядок призначення пенсій по інвалідності для постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС регулюється спеціальним законом.

З 2022 року "чорнобильцям", які мають право на пенсію у зв’язку з інвалідністю, виплати можуть нараховувати у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року (станом на 1 січня 2024 року мова йде про 7,1 тис грн).

За бажанням пенсію можуть виплачувати у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи із середньої заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках (але не більше 3 тис карбованців).

Розмір пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання через Чорнобильську катастрофу, не може бути нижчим 6 тис грн для першої групи, 4,8 тис грн – для другої, 3,7 тис грн – для третьої та для дітей з інвалідністю. Ці цифри встановлені з 2021 року, і з 2022 року мають індексуватися урядом.

Мінімальний розмір пенсій для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС залежить від розміру середньої зарплати в країні, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік.

За даними Пенсійного фонду, середній розмір такої зарплатні у вересні 2023 року становив 14518 грн. Виходячи з цього пенсія не може бути меншою:

для першої групи – 100% розміру середньої заробітної плати (14518 грн);

для другої – 80% (11614 грн);

для третьої – 60% (8710 грн).

Як оформити пенсію у зв’язку з інвалідністю

Для того, щоб оформити пенсію у зв’язку з інвалідністю, потрібно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду. Подати заяву на отримання цієї послуги можна особисто або через законного представника, надіславши документи поштою, онлайн на сайті ПФУ або через портал "Дія".

Для її оформлення необхідно подати наступні документи:

заяву на призначення пенсії ( форма заяви );

документ про місце проживання чи реєстрації (паспорт або витяг з реєстру територіальної громади);

документи про страховий стаж (трудова книжка або інші підтверджуючі документи з місця роботи);

копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії (для військовослужбовців строкової служби);

паспорт або інші документи, що підтверджують особу (посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця, документ, що посвідчує особу без громадянства тощо);

довідку про зарплату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року (можна отримати за місцем роботи);

довідку про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески (у разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям, поліцейським, особам рядового і начальницького складу);

за наявності – документи, які засвідчують особливий статус (наприклад, посвідчення учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС);

представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження;

Для того, щоб оформити пенсію по інвалідності онлайн потрібно мати скан-копії перерахованих вище документів. Для авторизації в електронному кабінеті ПФУ знадобиться електронний підпис або "Дія.Підпис".

У розділі "Щодо пенсійного забезпечення" бокового меню слід обрати вкладку "Заява на призначення пенсії" та вибрати вид – "Пенсія по інвалідності".

Далі потрібно заповнити всі анкети, вказати особисті дані та прикріпити скан-копії документів, а також обрати спосіб виплати пенсії: на пошту чи на банківський рахунок. Рішення за результатами розгляду заяви ухвалюють не пізніше десяти днів після надходження заяви.

Допомога людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Отримати соціальну допомогу у зв’язку з інвалідність можуть й діти до 18 років та особи з інвалідністю з дитинства. Відповідно до закону виплати останнім призначаються на весь час інвалідності.

Розмір виплат для осіб з інвалідністю з дитинства становить певний відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

для першої групи інвалідності – 100% (на 1 січня 2024 року – 2361 грн);

для другої групи – 80% (1888,8 грн);

для третьої групи – 60% (1416,6 грн).

На дітей, які отримали інвалідність у віці до 18 років, розмір виплат становить 70% прожиткового мінімуму – 1652,7 грн.

Крім цього, до державної соціальної допомоги ще призначається надбавка на догляд за людиною з інвалідністю. Надбавку на догляд за одинокою особою з інвалідністю з дитинства другої та третьої групи виплачують за наявності висновку лікарсько-консультативної комісії, що така людина дійсно потребує постійного стороннього догляду.

Надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю можуть призначити одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які фактично лише здійснюють догляд за дитиною. Тобто, не працюють, не навчаються (крім заочної форми), не проходять службу, не займають виборну посаду.

На догляд встановлені наступні надбавки:

за особою з інвалідністю першої групи підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на 1 січня 2024 року – 4722 грн);

за особою з інвалідністю першої групи підгрупи Б – 100% (2361 грн);

за одинокою особою з інвалідністю другої та третьої групи, які за висновком комісії потребують постійного стороннього догляду – 75% (1770,75 грн).

Розмір надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю залежить від прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. Надбавка на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком до 6 років становить 200% (5126 грн), а в інших випадках – 50% прожиткового мінімуму, тобто 1281,5 грн.

Надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А віком від 6 до 18 років призначають у розміру 200% прожиткового мінімум (6392 грн), а в інших випадках – 50% (1598 грн).

Соціальна допомога людям на повному державному утриманні

Особам з інвалідністю з дитинства, які перебувають на повному державному утриманні (у будинках-інтернатах, пансіонатах для ветеранів війни та праці, стаціонарних відділеннях територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян тощо) виплачується 25% призначеного розміру державної соціальної допомоги.

Інші 75% направляються закладу, де перебуває людина, за її особистою письмовою заявою або заявою її законного представника.

Сиротам з інвалідністю, яких повністю утримує держава, допомога виплачується в повному розмірі на особистий рахунок у банку. При цьому допомогу можна отримати лише на картку для соціальних виплат. У переліку банків, де можна відкрити таку карту, наразі є 46 установ.

Іншим дітям з інвалідністю, які перебувають у будинках-інтернатах, стаціонарних установах на повному державному утриманні, на особисті банківські рахунки виплачується 50% допомоги. Решта виплачуються закладу, де перебуває дитина.