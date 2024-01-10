У Мінсоцполітики розповіли про перспективи фінансування соціальних видатків у 2024 році

Проблем із фінансуванням соціальних видатків у 2024 році бути не повинно, хоча не можна виключати жодного сценарію.

Про це заявила перша заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі національного телемарафону, відповідаючи на запитання, чи можлива ситуація, коли доведеться скорочувати соціальні видатки та перелік пільгових груп населення.

"Два роки тому ми з вами не думали, що можлива повномасштабна війна. Тому ми не можемо виключати жодного сценарію. Поки що базовим сценарієм є те, що гроші на соціальну підтримку будуть у достатньому обсязі вчасно надходити, і проблем із фінансуванням не буде", - сказала Марчак.

Також, за її словами, скорочення розміру субсидій на ЖКГ в Україні не очікується.

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"Загалом, я б хотіла заспокоїти, точно не передбачається скорочення розміру субсидій, не передбачається скорочення фінансування на субсидії, а навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті", - додала Марчак.

Водночас, вона зазначила, що субсидія реагує на доходи населення і на зміну тарифів. При будь-якій зміні витрат сім'ї на ЖКГ субсидія перераховується для того, щоб адекватно допомагати родині.

"Субсидія найживіший інструмент соціальної підтримки, він дуже жваво реагує на всі зміни показників. Після підвищення соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін щодо тарифів, це може означати, що сім'я має більше доходів. А формула з надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більше ніж 15% доходів витрачалися на комунальні послуги", - сказала Марчак.

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Вона також зазначила, що в ситуації, коли соціальні видатки фінансуються за рахунок допомоги міжнародних партнерів, дуже важливо, щоб виплати були максимально адресними і надходили тим людям, які їх справді потребують.