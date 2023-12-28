В случае отсутствия международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фото: укринформ

Министр социальной политики Оксана Жолнович допустила, что в случае отсутствия международной финансовой помощи индексация пенсий в 2024 году может не состояться.

Об этом она заявила в эфире телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина".

"Хочу успокоить всех пенсионеров, которые получают пенсию по возрасту, потому что большая часть пенсионных доходов и поступлений, которые распределяются Пенсионным фондом, - это наши внутренние поступления, которые обеспечиваются нашими украинскими плательщиками, в частности, нашими военными.

Поскольку они все платят ЕСВ, то наш Пенсионный фонд стабильно держится на украинских средствах", - пояснила Жолнович. По ее словам, в связи с этим проблем с выплатой пенсий не должно быть.

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"Возможно, не удастся, если на самом деле будут такие риски, как отсутствие международной финансовой помощи, говорить об индексации, но базовая пенсия будет выплачена и на это мы найдем средства из внутренних украинских ресурсов", - заверила она.

Министр добавила, что все повышения и индексации в бюджет заложены, и она надеется, что ресурсы на это будут найдены.

"Я думаю, что мы сможем справится с этими вызовами. Я бы не хотела пока преждевременно пугать пенсионеров тем, что они не получат в соответствии с законом свои пенсии и повышения на уровень инфляции, которые предусмотрены. Пока мы готовы их делать", - сказала Жолнович.

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Что касается социальных выплат, в частности, помощи малообеспеченным лицам, ВПЛ и другим категориям, то, по ее словам, эти расходы финансируются международными партнерами.

Жолнович также сообщила, что Минсоцполитики договорилось со Всемирным банком о помощи на сумму почти 2 млрд долларов, и эти средства в первые месяцы 2024 года покроют расходы на базовые социальные расходы.

Напомним:

В Украине может произойти задержка с выплатой зарплат и пенсий почти для 12 млн человек, если Запад не предоставит финансовую помощь в начале 2024 года, заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Позже она объяснила, что такой риск есть в долгосрочной перспективе.

Экономическая правда