Стоимость и наполнение "пакета малыша" с 1 января изменилась: подорожал на 1000 гривень

Министерство социальной политики с 1 января пересмотрело содержание и увеличило на 1000 гривен стоимость "Пакета малыша" в связи с повышением прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Состав бэби-бокса должен пересматриваться каждые 4 года Это происходит с учетом экспертного мнения не только работников Минсоцполитики, но и специалистов других министерств, привлечением родителей младенцев, представителей ЮНИСЕФ.

Такая встреча состоялась накануне 2024 года. Заместитель министра Ульяна Токарева отметила, что в связи с ростом прожиточного минимума стоимость бэби-бокса также возрастет с 6816 до 7689 грн (стоимость "Пакета малыша" составляет три размера прожиточного минимума для детей до 6 лет, в 2024 г. он составляет 2 563 грн).

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"Сейчас "пакет малыша" стал рационально укомплектованным: увеличено количество или добавлено товаров, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев (шапочки и человечки), увеличен размер пледа-одеяла для более удобного использования, зато уменьшено количество одежды маленького размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки)", - пояснили в пресс-службе Минсоцполитики.

Скорректированное содержание "Пакета малыша" было утверждено приказом Минсоцполитики №1 от 2 января 2024 г. .

"Пакеты малыша" были введены в 2018 году с началом пилотного проекта, который реализовывался при поддержке ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и ЮНОПС (Управление ООН по обслуживанию проектов).

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С тех пор выдано около 700 тыс "пакетов малыша". Возможен вариант и получения денежной компенсации вместо бэби-бокса.

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