США предложили G7 согласовать план конфискации активов РФ на $300 миллиардов

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США предложили рабочим группам G7 изучить способы конфискации 300 млрд долларов замороженных российских активов, поскольку союзники спешат согласовать план ко второй годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет Financial Times.

"Хотя никаких решений еще не принято, а вопрос остается предметом горячих дискуссий в европейских столицах, ускорение работы над конфискацией активов РФ для Украины подчеркивает его растущую важность для Запада.

Эту тему обсуждали в этом месяце как министры финансов G7, так и их заместители - разговоры касались того, как разработать такую политику и оценить связанные с ней риски", - пишет газета со ссылкой на источники.

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США, при поддержке Великобритании, Японии и Канады, предложили продолжить подготовительную работу, чтобы варианты были готовы к потенциальной встрече лидеров G7 примерно 24 февраля.

Три рабочие группы, предложенные Вашингтоном, будут изучать юридические вопросы, связанные с конфискацией, методы применения такой политики и смягчения рисков, а также варианты того, как лучше всего направить поддержку Украине, добавляет FT.

Германия, Франция, Италия и ЕС выразили определенные предостережения, а также необходимость тщательно оценить законность конфискации активов РФ, прежде чем принимать решение. Несколько европейских министров также отметили необходимость сохранения высокого уровня секретности этой работы, свидетельствуют отчеты о встрече.

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"ЕС пока не прибегает к аресту самих российских активов, зато изучает способы изъятия доходов, полученных финансовыми учреждениями, такими как Euroclear, где хранятся активы на сумму 191 млрд евро.

До сих пор Вашингтон публично не поддерживал арест российских активов. Но в этом году США в частном порядке распространили в рамках G7 дискуссионный документ, в котором предполагают, что арест замороженных активов Москвы был бы законным как "контрмера, побуждающая Россию прекратить агрессию".

Но Европа, где находится большинство активов, настроена гораздо осторожнее, опасаясь возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны России", - резюмирует газета.

Экономическая правда