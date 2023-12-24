На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"

Getty Images

Конец года является сильным периодом для роста акций, поэтому фондовые рынки ждут "Ралли Санта Клауса".

Об этом сообщает Reuters.

Индекс S&P 500 (.SPX) вырос более чем на 4% только в декабре и вырос на 24% в этом году, что приближает его к новому историческому максимуму в пределах 1%. Базовый индекс также находится на пути к восьмой положительной неделе подряд.

Как отмечается, согласно данным "Альманаха фондового трейдера", который ведется с 1969 года, за последние пять дней декабря и первые два дня января индекс S&P 500 в среднем вырос на 1,3%. Этот прирост был обусловлен различными причинами - от покупок перед новым годом после распродаж, связанных с налогами, до общей праздничной надежды.

Реклама:

Инвесторы в последнее время демонстрируют большой аппетит к акциям. За последнюю неделю клиенты BofA купили американских акций на 6,4 миллиарда долларов на чистой основе, что является крупнейшим еженедельным чистым притоком с октября 2022 года, говорится в отчете BofA Global Research от 19 декабря.

Безусловно, ожидается, что объемы торгов будут незначительными до конца года, поскольку инвесторы берут отпуска, что делает акции особенно чувствительными к неожиданным новостям или крупным сделкам. В то же время, инвесторы с большими запасами наличности могут попытаться купить акции на рынке на следующей неделе из-за "страха пропустить" ралли акций.

Напомним:

Реклама:

Оптимистичные инвесторы в китайские акции с Нью-Йоркской фондовой биржи остались ни с чем после 2023 финансового года, но не теряют надежды восстановить доходы в следующем году.