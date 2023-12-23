В 2023 году США не оправдали негативных экономических прогнозов

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Инфляция в США в ноябре 2023 года замедлилась впервые за 3 года, позволяя потребителям накапливать средства. Этот показатель демонстрирует экономический рост, несмотря на негативные прогнозы.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, инфляция, измеряемая индексом цен на личные потребительские расходы (PCE), упала на 0,1% в прошлом месяце, сообщило Бюро экономического анализа Министерства торговли США.

Это было первое ежемесячное снижение индекса цен на потребительские товары с апреля 2020 года после неизменного показателя в октябре.

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"Цены на продукты питания снизились на 0,1%, а цены на энергоносители упали на 2,7%. За 12 месяцев до ноября индекс цен PCE вырос на 2,6% после роста на 2,9% в октябре. В октябре впервые с марта 2021 года годовой индекс цен PCE опустился ниже 3%", - говорится в новости.

Замедление инфляции позволило потребителям экономить больше: норма сбережений выросла до 4,1% с 4,0% в предыдущем месяце, что является хорошим знаком для расходов. Доход в распоряжении потребителей после учета инфляции и налогов вырос на 0,4% после роста на 0,3% в октябре.

Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс цен PCE не изменится в декабре и вырастет на 2,8% в годовом исчислении.

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Базовый индекс цен PCE вырос на 3,2% в годовом исчислении, что является, опять таки, наименьшим ростом с апреля 2021 года, после повышения на 3,4% в октябре.

В четверг 21 декабря правительство США сообщило, что базовая инфляция PCE выросла на 2,0% в годовом измерении в третьем квартале. Это, вместе с незначительным ростом в ноябре, привело к тому, что шестимесячная базовая инфляция ИПЦ составила 1,9%.

Эти показатели повышают уверенность участников финансового рынка в снижении ставки ФРС весной следующего года.

Напомним:

Греция возглавила рейтинг экономик от журнала The Economist, которые достигли наибольших успехов в 2023 году, также в топ-3 - Южная Корея и США.

Макроэкономические оценки США на 2024 год колеблются относительно спада, крупные участники фондового рынка расходятся во мнениях относительно поквартального прироста.