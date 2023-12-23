В "Tesla" рассматривают "Cybertruck" как массовый автомобиль

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Дизайнеры компании "Tesla" не воспринимают новый автомобиль как экспериментальный и надеются привлечь новых водителей электропикапом "Cybertruck".

Об этом сообщает Reuters

Как отмечается, новый пикап привлекает потенциальных владельцев, которые до этого не имели большого автомобиля.

"То, что он выглядит иначе, не означает, что он не может быть потенциально массовым транспортным средством, пикап не уступает по характеристикам традиционным конкурентам", - отмечает главный дизайнер "Tesla" Франц фон Гольцгаузен.

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Как отмечается, во время проектирования автомобиля дизайнеры вдохновлялись американским истребителем F-117 Stealth Fighter и автомобилем, который превратился в подводную лодку из фильма о Джеймсе Бонде 1977 года "Шпион, который меня любил".

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Напомним:

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1 декабря компания Tesla объявила, что цена на самую дешевую модель ее долгожданного электропикапа Cybertruck будет стартовать от 60 990 долл - производитель электромобилей официально начал первые поставки Cybertruck.

Американский производитель электроавтомобилей Tesla стремится производить 200 тысяч единиц своего электрического пикапа Cybertruck в год.