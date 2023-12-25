В России произошел пожар на единственном атомном контейнеровозе-ледоколе

В российском Мурманске на причале предприятия "Атомфлот" произошел пожар на единственном в мире атомном контейнеровозе-ледоколе.

Об этом сообщают российские СМИ.

24 декабря, около 22:15 по киевскому времени, на атомном контейнеровозе-ледоколе "Севморпуть", построенном в 1988 году, начался пожар.

Заявляется, что пожар якобы возник в каюте судна и занял общую площадь 30 квадратных метров.

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Чтобы погасить огонь, было привлечено главное управление МЧС России по Мурманской области. В 23:00 пожар удалось ликвидировать.

Судно стояло на причале предприятия "Атомфлот" в Мурманске (Россия).

"Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой, было построено на Керченском судостроительном заводе "Залив" им. Б. Е. Бутомы в период с 1982 по 1988 год.

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