В России произошел пожар на единственном атомном контейнеровозе-ледоколе
В российском Мурманске на причале предприятия "Атомфлот" произошел пожар на единственном в мире атомном контейнеровозе-ледоколе.
Об этом сообщают российские СМИ.
24 декабря, около 22:15 по киевскому времени, на атомном контейнеровозе-ледоколе "Севморпуть", построенном в 1988 году, начался пожар.
Заявляется, что пожар якобы возник в каюте судна и занял общую площадь 30 квадратных метров.
Чтобы погасить огонь, было привлечено главное управление МЧС России по Мурманской области. В 23:00 пожар удалось ликвидировать.
Судно стояло на причале предприятия "Атомфлот" в Мурманске (Россия).
"Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой, было построено на Керченском судостроительном заводе "Залив" им. Б. Е. Бутомы в период с 1982 по 1988 год.