У Росії сталася пожежа на єдиному атомному контейнеровозі-криголамі

У російському Мурманську на причалі підприємства "Атомфлот" сталася пожежа на єдиному у світі атомному контейнеровозі-криголамі.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

24 грудня, близько 22:15 за київським часом, на атомному контейнеровозі-криголамі "Севморпуть", побудованому у 1988 році, розпочалася пожежа.

Заявляється, що пожежа начебто виникла у каюті судна й зайняла загальну площу 30 квадратних метрів.

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Щоб погасити вогонь, було залучено головне управління МНС Росії у Мурманській області. О 23:00 пожежу вдалося ліквідувати.

Судно стояло на причалі підприємства "Атомфлот" у Мурманську (Росія).

"Севморпуть" - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі "Залив" ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.

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