У Росії сталася пожежа на єдиному атомному контейнеровозі-криголамі
У російському Мурманську на причалі підприємства "Атомфлот" сталася пожежа на єдиному у світі атомному контейнеровозі-криголамі.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
24 грудня, близько 22:15 за київським часом, на атомному контейнеровозі-криголамі "Севморпуть", побудованому у 1988 році, розпочалася пожежа.
Заявляється, що пожежа начебто виникла у каюті судна й зайняла загальну площу 30 квадратних метрів.
Щоб погасити вогонь, було залучено головне управління МНС Росії у Мурманській області. О 23:00 пожежу вдалося ліквідувати.
Судно стояло на причалі підприємства "Атомфлот" у Мурманську (Росія).
"Севморпуть" - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою, було побудовано на Керченському суднобудівному заводі "Залив" ім. Б. Є. Бутоми в період із 1982 до 1988 року.