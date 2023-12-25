Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России

Иностранные акционеры российского проекта "Арктик СПГ-2" - французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC и консорциум японских Mitsui и JOGMEC - объявили форс-мажор по участию в проекте.

Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ".

Это может привести к тому, что "Арктик СПГ-2" лишится долгосрочных контрактов на вывоз СПГ. А российская нефтедобывающая компания "Новатэк" будет вынуждена самостоятельно финансировать проект.

При этом в России критически встает вопрос наличия танкеров ледового класса для вывоза СПГ.

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По данным "Коммерсантъ", судоверфь "Звезда" задерживает поставку танкеров. И как минимум в 2024 году в России надеются на иностранные танкеры, которые рассчитывают получить с иностранных верфей.

Кроме того, пока "Арктик СПГ-2" вынужден будет продавать газ на спотовом рынке.

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2 ноября проект "Арктик СПГ-2" попал в санкционный список США.

По данным Bloomberg, "Арктик СПГ 2" имеет решающее значение для стремления России увеличить производство СПГ более чем в три раза до конца десятилетия.

Это проект компании "Новатэк" по добыче природного газа и производства сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Проект предусматривает строительство трех технологических линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в год каждая.

"Новатэк" планировал начать производство на первой из трех линий до конца года с целью получить первые грузы с завода в начале 2024 года.

Форс-мажорные обстоятельства - это юридическая статья, позволяющая компаниям приостанавливать поставки из-за факторов, находящихся вне их контроля.

Ранее США остановили поставки с российского "Арктик СПГ-2".

Кроме того, Соединенные Штаты расширили свои претензии на полные ресурсами океанское дно и территорию континентального шельфа в Арктике. Об этом сообщало агентство Bloomberg.

Так называемый "расширенный континентальный шельф" охватывает около 1 миллиона квадратных километров (386 100 квадратных миль), преимущественно в Арктике и Беринговом море - стратегической зоне, на которую также претендуют Канада и Россия. Кроме того, США очертили границы шельфа в Атлантике, Тихом океане и Мексиканском заливе.