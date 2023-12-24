Путин разрешил покупку Росбанком доли французского бизнеса в российских компаниях

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Президент РФ Владимир Путин открыл путь к продаже доли в российских компаниях, принадлежащих французскому финансовому конгломерату Societe General.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом Росбанк сможет приобрести доли Societe General в ведущих энергетических компаниях, таких как Роснефть и Газпром, а также в металлургических компаниях, включая Норильский Никель и Северсталь (CHMF.MM) и других ведущих российских предприятиях.

Агентство "Интерфакс" сообщило, что каждая отдельная доля в той или иной российской компании является относительно небольшой. Например, это 0,04% в "Газпроме" и 0,02% в "Алросе", крупнейшей в мире алмазодобывающей компании. При этом общую стоимость этих активов оценивают в миллионы долларов.

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Societe Generale вышел из России и закрыл сделку по продаже своего местного подразделения Росбанка группе "Интеррос", фирме, связанной с российским олигархом Владимиром Потаниным, в мае 2022 года.

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Напомним:

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Президент РФ Владимир Путин своим указом передал в управление Росимущества акции одного из крупнейших автодилеров России "Рольф", 100% которого принадлежит кипрской Delance Ltd.

Соединенные Штаты переходят к следующему этапу ужесточения санкций против российских нефтяных доходов, направленных на недопущение обхода "потолка цен" на морскую транспортировку нефти из РФ и усиление контроля за такими действиями.