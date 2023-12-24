России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок

Getty Images

Российский Центральный банк не спешит снижать учетную ставку после пяти подряд повышений, инфляция все еще на высоком уровне.

Об этом сообщает Reuters.

Центральный банк повысил ключевую процентную ставку на 100 базисных пунктов до 16% в начале декабря, подняв ее на пятом заседании подряд в ответ на устойчивую инфляцию, и предположил, что цикл ужесточения монетарной политики почти завершился.

Реклама:

"Нам действительно нужно убедиться, что инфляция стабильно снижается, что это не разовые факторы, которые могут повлиять на темпы роста цен в конкретном месяце", - сказала глава российского Центробанка Набиуллина.

Следующее заседание Правления Национального банка для установления учетной ставки состоится 16 февраля.

Напомним:

Реклама:

Совет директоров Центрального банка России на своем заседании 15 декабря поднял ключевую ставку до 16% - пятый раз за полгода.

На фоне дефицита в нескольких регионах России, цены на яйца выросли примерно на 42% и вызвали реакцию со стороны президента РФ Владимира Путина.