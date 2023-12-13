В очереди на границах Украины стоят более 4 тысяч грузовиков − ГПСУ

На границах Украины в очереди стоят 4 300 грузовых автомобилей, в частности, на польской границе − около 2 600, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Источник: Укринформ

Прямая речь Демченко: "На направлениях, где блокирование продолжается, по информации польских пограничников, по состоянию на утро − 2600 грузовиков: "Шегини" − 1300, "Рава-Русская" − 720, "Краковец" − 570".

Детали: На пункте пропуска "Ягодин", который разблокировали 11 декабря, количество пересечений границы возросло, но по состоянию на утро в очереди в направлении Украины находится 700 грузовиков.

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На границе со Словакией продолжается блокировка движения: по состоянию на утро в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Ужгород" ожидало проезда почти 560 грузовиков.

В еОчереди на выезд из Украины на утро, по словам Демченко, зарегистрировано более 1 200 грузовиков.

На венгерской границе машины движутся, но есть и очереди. В частности, по состоянию на утро в сторону Украины на направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 450 грузовиков.

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Предыстория:

С 6 ноября группа польских перевозчиков блокирует движение грузов на границе с Украиной. С недавних пор к ним присоединились словацкие перевозчики.

11 декабря глава польской гмины Дорогуск Войцех Сава решил разогнать протест перевозчиков и движение через этот КПП возобновилось.

Однако протестующие подали заявку на проведение новой акции, которая должна начаться с понедельника. Представители объединений украинских перевозчиков имеют информацию о том, что протест хотят продолжить почти до конца марта.

Украинская правда