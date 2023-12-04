Пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" начал пропуск пустых грузовиков
Понедельник, 4 декабря 2023, 10:30 -
В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" 4 декабря приступили к оформлению пустых тяжеловесных грузовиков.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
На утро в пункте пропуска "Угринов" на выезд из Украины пограничники оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 т.
В Госпогранслужбе добавили, что заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.
Реклама:
Напомним:
Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши работают над условиями разблокирования границы и договорились о части таких условий.
Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе с Польшей с 4 декабря откроют для проезда пустых грузовиков.
Реклама:
Реклама: