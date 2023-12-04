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Пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" начал пропуск пустых грузовиков

Понедельник, 4 декабря 2023, 10:30 - Анастасия Жарикова
 
гпсу

В пункте пропуска "Угринов-Долгобычев" 4 декабря приступили к оформлению пустых тяжеловесных грузовиков.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

На утро в пункте пропуска "Угринов" на выезд из Украины пограничники оформили 30 тяжеловесных транспортных средств общей разрешенной массой более 7,5 т.

В Госпогранслужбе добавили, что заезд грузовиков в пункт пропуска осуществляется в порядке общей очереди.

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Напомним:

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши работают над условиями разблокирования границы и договорились о части таких условий.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска "Угринов-Долгобычев" на границе с Польшей с 4 декабря откроют для проезда пустых грузовиков.

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ГНСУ Госпогранслужба транспорт Польша
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