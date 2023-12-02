Около тысячи грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину через словацкую границу
Суббота, 2 декабря 2023, 15:14 -
По состоянию на утро 2 декабря стоят в очереди на въезд в Украину через словацкую границу 955 грузовиков.
Об этом сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская, передает Укринформ.
Отмечается, что на пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" ожидают на выезд въезд в Украину - 955 автомобилей, на выезд - 32.
Кроме того, въезд в Украину из Венгрии в пункте пропуска "Чоп (Тиса) - Захонь" стоят в очереди еще 1100 автомобилей.
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Ранее сообщалось, что на территории Словакии перевозчики начали блокаду пункта пересечения границы с Украиной "Вишне Немецкое".
Напомним:
Союз автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) решил с 1 декабря начать блокирование пограничного пункта "Вишне Немецкое - Ужгород".
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