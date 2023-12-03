Один из пунктов пропуска на границе с Польшей откроют для проезда пустых грузовиков

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Пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" на границе с Польшей с 4 декабря откроют для проезда пустых грузовиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"С 01:00 4 декабря 2023 года из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие пункта пропуска для пустых грузовиков является одним из первых шагов для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы.

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Напомним:

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши работают над условиями разблокирования границы и уже договорились о части таких условий.